Через російську агресію в Україні пошкоджено 1333 пам’ятки культурної спадщини
Станом на кінець січня 2025 року в Україні через російську агресію постраждали 1333 пам’ятки культурної спадщини та 2185 об’єктів культурної інфраструктури
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
За інформацією, яку надали обласні та Київська міська військова адміністрація, у січні було пошкоджено 78 пам’яток культурної спадщини в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
"Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець січня 2025 року складає 1333 об’єкти. З них національного значення – 131, місцевого – 1126, щойно виявлених – 76", - зазначили у Мінкульті.
Там розповіли, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 324, Херсонській – 255, Донецькій – 164, Одеській – 137, Чернігівській – 65, Київській області та м. Києві – 83, Львівській – 60, Запорізькій – 58, Дніпропетровській – 49, Миколаївській – 46, Сумській – 33, Луганській – 32, Хмельницькій – 10, Полтавській – 6, Вінницькій та Житомирській – по 4, Кіровоградській – 2, Черкаській – 1.
Водночас збитків зазнали 2185 об’єктів культурної інфраструктури. З них 409 знищені (18,7 %).
"Загально найбільших утрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях", - йдеться у повідомленні.
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,3% від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень).
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 1056
- бібліотеки – 784
- заклади мистецької освіти – 166
- музеї та галереї – 120
- театри, кінотеатри та філармонії – 39
- заповідники – 7
- парки, зоопарки – 9
- цирки – 4.
У Міністерстві зазначили, що у зв’язку з тим, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, стає неможливим обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
- На початку листопада 2024 року повідомлялося, що через російську війну в Україні пошкоджені 1179 об'єктів культурної спадщини.
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