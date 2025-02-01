Через російську агресію в Україні пошкоджено 1333 пам’ятки культурної спадщини

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

За інформацією, яку надали обласні та Київська міська військова адміністрація, у січні було пошкоджено 78 пам’яток культурної спадщини в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

"Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець січня 2025 року складає 1333 об’єкти. З них національного значення – 131, місцевого – 1126, щойно виявлених – 76", - зазначили у Мінкульті.

Там розповіли, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 324, Херсонській – 255, Донецькій – 164, Одеській – 137, Чернігівській – 65, Київській області та м. Києві – 83, Львівській – 60, Запорізькій – 58, Дніпропетровській – 49, Миколаївській – 46, Сумській – 33, Луганській – 32, Хмельницькій – 10, Полтавській – 6, Вінницькій та Житомирській – по 4, Кіровоградській – 2, Черкаській – 1.

Водночас збитків зазнали 2185 об’єктів культурної інфраструктури. З них 409 знищені (18,7 %).

"Загально найбільших утрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,3% від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1056

бібліотеки – 784

заклади мистецької освіти – 166

музеї та галереї – 120

театри, кінотеатри та філармонії – 39

заповідники – 7

парки, зоопарки – 9

цирки – 4.

У Міністерстві зазначили, що у зв’язку з тим, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, стає неможливим обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації.