В Україні пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини через агресію РФ

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій посилаючись на інформацію обласних та Київської міських військових адміністрацій.

Акцентується, що протягом жовтня кількість пошкоджених памʼяток культурної спадщини зросла на 10 і тепер становить 1179. Серед таких обʼєктів 120 - національного значення, 990 - місцевого, та 69 - щойно виявлених.

"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулись у Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях", - йдеться в матеріалі.

Станом на 4 листопада пошкоджень зазнали обʼєкти культури в Києві та 18 регіонах: на Харківщині — 316, Донеччині — 163, Херсонщині — 157, Одещині — 116, Київщині та в Києві — 81, Чернігівщині — 65, Львівщині — 60, у Запорізькій області — 53, на Миколаївщині та Дніпропетровщині — по 41, Луганщині — 31, Сумщині — 29, Хмельниччині — 10, Полтавщині — 6, Вінниччині та Житомирщині — 4, Кіровоградщині та Черкащині — 1.

Водночас наголошується, що майже вся територія Луганщини й частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей є тимчасово окупованими, через що там неможливо точно підрахувати обʼєкти культурної спадщини, постраждалі від бойових дій.