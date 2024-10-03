Через російську агресію в Україні пошкоджено 1169 об’єктів культурної спадщини
Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено 1169 пам'яток культурної спадщини, з них 22 – у вересні
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
"За інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за вересень загальна чисельність постраждалих пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 22 одиниці й наразі складає 1169 об’єктів. З них національного значення – 117, місцевого – 983, щойно виявлених – 69", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Херсонській та Сумській областях сталися повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини. А у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Сумській та Львівській областях додалися нові.
Загалом пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 315, Херсонській – 154, Донецькій – 161, Одеській – 116, Чернігівській – 65, Київській області та м. Києві – 81, Запорізькій – 49, Миколаївській – 41, Дніпропетровській – 41, Львівській – 60, Луганській – 31, Сумській – 29, Хмельницькій – 10, Полтавській – 6, Вінницькій – 4, Житомирській – 4, Кіровоградській – 1, Черкаській – 1.
У міністерстві також додали, що на кінець вересня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це робить неможливим обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
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