США виділили $1 млн для захисту культурної спадщини України

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

США виділили ці кошти Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) для захисту культурної спадщини України.

"Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини у всьому світі", - заявив посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт.

У МКСК зазначила, що проєкт "Стійка спадщина" розрахований на 30 місяців і передбачає створення національної структури для управління ризиками та надзвичайними ситуаціями. Він сприятиме кращій координації між українськими державними установами, місцевою владою та охоронцями культурних цінностей.

"Це фінансування є частиною ширшої програми США вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти в збереженні культурної спадщини країни", - додали у відомстві.