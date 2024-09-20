США виділили $1 млн для захисту культурної спадщини України
США оголосили про виділення 1 мільйона доларів для захисту культурної спадщини України
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
США виділили ці кошти Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) для захисту культурної спадщини України.
"Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини у всьому світі", - заявив посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт.
У МКСК зазначила, що проєкт "Стійка спадщина" розрахований на 30 місяців і передбачає створення національної структури для управління ризиками та надзвичайними ситуаціями. Він сприятиме кращій координації між українськими державними установами, місцевою владою та охоронцями культурних цінностей.
"Це фінансування є частиною ширшої програми США вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти в збереженні культурної спадщини країни", - додали у відомстві.
- Російські окупанти пошкодили щонайменше 1096 об'єктів української культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення.
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