Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині
Російські окупанти пошкодили щонайменше 1096 об'єктів української культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення: за липень кількість постраждалих пам'яток зросла на 11
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
За даними Мінкульту, росіяни пошкодили 121 об'єкт культури національного значення та 892 - місцевого. Також відомо про 83 щойновиявлені пошкоджені пам'ятки.
"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Дніпропетровській області. Нові – в Харківські, Херсонській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.
Загалом пошкоджень зазнали пам'ятки у 18 областях:
- у Харківській області – 314
- Херсонській – 150
- Донецькій – 125
- Одеській – 116
- Чернігівській – 69
- Київській та м. Київ – 69
- Запорізькій – 49
- Миколаївській – 45
- Дніпропетровській – 39
- Львівській – 36
- Луганській – 31
- Сумській – 27
- Хмельницькій – 10
- Полтавській – 6
- Вінницькій – 4
- Житомирській – 4
- Кіровоградській – 1
- Черкаській – 1
"На кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали в Мінкульті.
- Унаслідок удару росіян по Харківщині 20 травня в Ізюмі було зруйновано 100-річну будівлю будинку культури "Залізничник", яка є памʼятником архітектури.
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