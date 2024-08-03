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Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині

Ольга Бабишена
3 серпня, 2024 субота
03:15
Культура

Російські окупанти пошкодили щонайменше 1096 об'єктів української культурної спадщини з початку повномасштабного вторгнення: за липень кількість постраждалих пам'яток зросла на 11

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

За даними Мінкульту, росіяни пошкодили 121 об'єкт культури національного значення та 892 - місцевого. Також відомо про 83 щойновиявлені пошкоджені пам'ятки. 

"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Дніпропетровській області. Нові – в Харківські, Херсонській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні. 

Загалом пошкоджень зазнали пам'ятки у 18 областях: 

  • у Харківській області – 314
  • Херсонській – 150
  • Донецькій – 125
  • Одеській – 116
  • Чернігівській – 69
  • Київській та м. Київ – 69
  • Запорізькій – 49
  • Миколаївській – 45
  • Дніпропетровській – 39
  • Львівській  – 36
  • Луганській – 31
  • Сумській – 27
  • Хмельницькій – 10
  • Полтавській – 6
  • Вінницькій – 4
  • Житомирській – 4
  • Кіровоградській – 1
  • Черкаській – 1

"На кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали в Мінкульті. 

  • Унаслідок удару росіян по Харківщині 20 травня в Ізюмі було зруйновано 100-річну будівлю будинку культури "Залізничник", яка є памʼятником архітектури. 
Теги:
Суспільство
Україна
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
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