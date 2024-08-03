Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

За даними Мінкульту, росіяни пошкодили 121 об'єкт культури національного значення та 892 - місцевого. Також відомо про 83 щойновиявлені пошкоджені пам'ятки.

"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Дніпропетровській області. Нові – в Харківські, Херсонській та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Загалом пошкоджень зазнали пам'ятки у 18 областях:

у Харківській області – 314

Херсонській – 150

Донецькій – 125

Одеській – 116

Чернігівській – 69

Київській та м. Київ – 69

Запорізькій – 49

Миколаївській – 45

Дніпропетровській – 39

Львівській – 36

Луганській – 31

Сумській – 27

Хмельницькій – 10

Полтавській – 6

Вінницькій – 4

Житомирській – 4

Кіровоградській – 1

Черкаській – 1

"На кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали в Мінкульті.