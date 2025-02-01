Легалізація медичного канабісу: хто і де зможе придбати ліки

Про це йдеться в матеріалі LIGA.net.

В серпні 2024 року в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

За словами виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, протягом року створили нормативно-правову базу й затвердили перелік захворювань, форми випуску препаратів та визначили порядок їхнього обігу.

Найбільш розповсюдженими ліками на основі канабісу є оральні краплі. Саме з них в Україні відкриється ринок препаратів з медичного канабісу.

Наразі йдеться лише про імпорт таких ліків, але засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Глущенко розповіла, що в майбутньому в Україні з'являться підприємства, які будуть вирощувати та переробляти медичний канабіс.

В Асоціації медичного канабісу зазначили, що для України важливо запустити власне виробництво, адже в майбутньому це знизить вартість препаратів і зробить їх доступнішими.

Хто зможе придбати ліки

Придбати ліки на основі медичного канабісу зможуть пацієнти, зокрема, з такими станами та захворюваннями:

хронічний або нейропатичний біль

хвороба Паркінсона

синдром Туретта

фармрезистентна епілепсія

нудота та блювання, спричинені хімієтерапією

судомні напади у дітей, зокрема при синдромах Драве чи Леннокса-Гасто

анорексія, викликана ВІЛ-інфекцією

Повний перелік хвороб у вересні 2024 року затвердило МОЗ. В аптеках такі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом лікаря.

Де можна буде придбати ліки

Наразі ліки на основі канабісу не прибули до України. За словами Ганни Глущенко, вони з'являться в аптеках не раніше травня. Керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас зазначив, що флакон 10 мілілітрів коштуватиме приблизно $100.

Препарати з канабісу продаватимуть виключно у виробничих аптеках, які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами лікарів та на вимогу медзакладів. Наразі таких аптек в Україні близько 200.

Інна Іваненко зазначила, що аптеки, які реалізовуватимуть ці препарати, повинні отримати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення ліків та обіг наркотичних речовин.