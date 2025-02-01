Легалізація медичного канабісу: хто і де зможе придбати ліки
Цьогоріч в аптеках України з'являться перші ліки на основі медичного канабісу. Їх призначатимуть пацієнтам з певними захворюваннями та відпускатимуть виключно за електронним рецептом лікаря
Про це йдеться в матеріалі LIGA.net.
В серпні 2024 року в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
За словами виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, протягом року створили нормативно-правову базу й затвердили перелік захворювань, форми випуску препаратів та визначили порядок їхнього обігу.
Найбільш розповсюдженими ліками на основі канабісу є оральні краплі. Саме з них в Україні відкриється ринок препаратів з медичного канабісу.
Наразі йдеться лише про імпорт таких ліків, але засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Глущенко розповіла, що в майбутньому в Україні з'являться підприємства, які будуть вирощувати та переробляти медичний канабіс.
В Асоціації медичного канабісу зазначили, що для України важливо запустити власне виробництво, адже в майбутньому це знизить вартість препаратів і зробить їх доступнішими.
Хто зможе придбати ліки
Придбати ліки на основі медичного канабісу зможуть пацієнти, зокрема, з такими станами та захворюваннями:
- хронічний або нейропатичний біль
- хвороба Паркінсона
- синдром Туретта
- фармрезистентна епілепсія
- нудота та блювання, спричинені хімієтерапією
- судомні напади у дітей, зокрема при синдромах Драве чи Леннокса-Гасто
- анорексія, викликана ВІЛ-інфекцією
Повний перелік хвороб у вересні 2024 року затвердило МОЗ. В аптеках такі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом лікаря.
Де можна буде придбати ліки
Наразі ліки на основі канабісу не прибули до України. За словами Ганни Глущенко, вони з'являться в аптеках не раніше травня. Керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас зазначив, що флакон 10 мілілітрів коштуватиме приблизно $100.
Препарати з канабісу продаватимуть виключно у виробничих аптеках, які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами лікарів та на вимогу медзакладів. Наразі таких аптек в Україні близько 200.
Інна Іваненко зазначила, що аптеки, які реалізовуватимуть ці препарати, повинні отримати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення ліків та обіг наркотичних речовин.
- На початку року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе