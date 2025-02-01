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Легалізація медичного канабісу: хто і де зможе придбати ліки

Юлія Лаврук
1 лютого, 2025 субота
21:02
Суспільство медичний канабіс

Цьогоріч в аптеках України з'являться перші ліки на основі медичного канабісу. Їх призначатимуть пацієнтам з певними захворюваннями та відпускатимуть виключно за електронним рецептом лікаря

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Про це йдеться в матеріалі LIGA.net.

В серпні 2024 року в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

За словами виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, протягом року створили нормативно-правову базу й затвердили перелік захворювань, форми випуску препаратів та визначили порядок їхнього обігу.

Найбільш розповсюдженими ліками на основі канабісу є оральні краплі. Саме з них в Україні відкриється ринок препаратів з медичного канабісу.

Наразі йдеться лише про імпорт таких ліків, але засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Глущенко розповіла, що в майбутньому в Україні з'являться підприємства, які будуть вирощувати та переробляти медичний канабіс.

В Асоціації медичного канабісу зазначили, що для України важливо запустити власне виробництво, адже в майбутньому це знизить вартість препаратів і зробить їх доступнішими.

Хто зможе придбати ліки

Придбати ліки на основі медичного канабісу зможуть пацієнти, зокрема, з такими станами та захворюваннями:

  • хронічний або нейропатичний біль
  • хвороба Паркінсона
  • синдром Туретта
  • фармрезистентна епілепсія
  • нудота та блювання, спричинені хімієтерапією
  • судомні напади у дітей, зокрема при синдромах Драве чи Леннокса-Гасто
  • анорексія, викликана ВІЛ-інфекцією

Повний перелік хвороб у вересні 2024 року затвердило МОЗ. В аптеках такі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом лікаря.

Де можна буде придбати ліки

Наразі ліки на основі канабісу не прибули до України. За словами Ганни Глущенко, вони з'являться в аптеках не раніше травня. Керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас зазначив, що флакон 10 мілілітрів коштуватиме приблизно $100.

Препарати з канабісу продаватимуть виключно у виробничих аптеках, які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами лікарів та на вимогу медзакладів. Наразі таких аптек в Україні близько 200.

Інна Іваненко зазначила, що аптеки, які реалізовуватимуть ці препарати, повинні отримати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення ліків та обіг наркотичних речовин.

  • На початку року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
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