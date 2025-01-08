В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу

Про це повідомляє БФ "Пацієнти України".

"Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках", - розповіла нардепка Ольга Стефанишина.

Окрім оральних крапель на основі канабісу, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Водночас у БФ "Пацієнти України" стверджують, що перелік станів, за яких наразі можна призначати ліки на основі канабісу, є неповним. Благодійники наполягають, що до списку потрібно додати ПТСР.

"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати й при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", — розповіла виконавча директорка фонду Інна Іваненко.

За оцінками МОЗ, наразі 6 млн пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Препарати відпускатимуть за електронним рецептом. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.