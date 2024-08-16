В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу: які зміни впроваджені

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Головною зміною, яку впроваджує закон є дозвіл обігу канабісу в медичних цілях. Відтепер канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин.

У Міністерстві кажуть, що незабаром Кабмін розгляне розроблені ліцензійні умови, які забезпечуватимуть вирощування медичного канабісу в Україні. Зокрема серед вимог: вирощування в умовах закритого ґрунту та забезпечення цілодобового відеоспостереження з наданням безоплатного доступу до нього Нацполіції.

"Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, робота якої вже врегульована нормативно та після технічних розробок запрацює восени цього року", - кажуть у МОЗ.

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Під ліцензійний контроль, окрім вирощування, також підпадатиме імпорт медичних конопель та їхній продаж.

Такі ліки будуть виготовлятися в умовах аптеки та призначатися за рецептом пацієнтам. Придбати їх в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Лікарські засоби з медичного канабісу ймовірно будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст.