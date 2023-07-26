Про деталі розповіла народний депутат і одна з авторів законопроєкту про легалізацію медичного канабісу Ольга Стефанишина в інтерв'ю Українським новинам.

Які будуть вимоги до вирощування канабісу

Вирощування канабісу на території України проводитиметься виключно у спеціально обладнаних теплицях, де кожен окремий кущ буде позначений унікальним штрих-кодом.

"Вимоги будуть досить жорсткі. Ми прописували, що медичний канабіс буде вирощуватися лише у закритому приміщенні, тобто у теплицях. Треба обладнати поміщення, забезпечити штрих-кодування кожного куща, зробити відеоспостереження. Це все прописано у законі. В це треба вкласти великі інвестиції", - зазначила вона.

Покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде таким же, як і за збут наркотиків. А ліцензія на виробництво коштуватиме, як і на виробництво алкоголю та тютюнових виробів, близько 800 грн.

За словами нардепки, ліцензії, скоріше за все, видаватиме Державна лікарська служба. А на запуск інструменту ліцензій, ймовірно, витрачатимуть кілька місяців.

Обговорення з бізнесом (виробниками ліків) щодо вирощування медичного канабісу якраз плануємо, наголосила Стефанишина.

Чому вирішили дозволити не тільки використання, а й вироблення та вирощування

Нардепка вважає цей законопроєкт про доступ до ліків, який має забезпечити не тільки дозвіл на використовування, а і дозвіл виробляти.

"Для мене не зрозуміло, чому ми маємо заборонити в Україні вирощування цієї сировини, а завозити за кордону і залежати від інших країн. У нас є потреба у таких ліках, розвитку бізнесу і робочих місцях, а також є всі умови для вирощування. Через якусь Юлію Тимошенко це забороняти? Мені здається, це несправедливо. Країна буде позбавлена дуже багатьох можливостей, якщо ми просто дозволимо тільки імпорт", - зауважує вона.

Наразі дозволені три лікарські засоби (на основі канабісу) на ввезення в Україну.

"Вони дуже дорогі і компанії навіть не зареєструвалися в Україні. Тому що їм не цікаво, постанова Кабміну (яка дала дозвіл) нічого не значить. Ми залежимо від когось, якщо ми можемо самі себе забезпечувати", - стверджує Стефанишина.

За її словами, до війни рахували, що два мільйони українців потребували таких ліків. Але зараз до них додались за приблизними розрахунками чотири мільйони з різними психологічними травмами та розладами.

"Це мінімум шість мільйонів людей, які потребують таких ліків. Об’єми у контексті потреби дуже великі. Скільки вдасться виробити – інше питання. Думаю, кілька років потрібно буде", - наголосила представниця ВР.



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Як визначатимуть якість продукту, який потраплятиме до пацієнтів

Це буде відбуватися за регуляціями МОЗу. Якщо це буде лікарський засіб, то він буде підпадати під закон про лікарські засоби. Через це продукт має відповідати вимогам Good Manufacturing Practice (частина системи забезпечення якості, котра гарантує, що продукція виробляється і контролюється за стандартами якості, згідно з торговельною ліцензією, та відповідає її призначенню), каже авторка проєкту закону.

"Там є чіткі переліки для забезпечення якості. Частина буде регулюватися законом про БАДи (Біологічно активні добавки), тому що ми говоримо про масла, які не мають майже ТГК. За кордоном такі масла вільно продаються", - додає вона.

Кому виписуватимуть препарати

Розуміння є, а переліку захворювань, кому саме призначатимуть медичний канабіс, немає, адже ще не відбулася легалізація.

"Деталізація буде відбуватися на рівні МОЗу, але ми будемо брати міжнародні практики, починаючи з онкології, неврологічних захворювань (епілепсія, хвороби Паркінсона і Альцгеймера), думаю, також психологічні розлади, навіть ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, ред.)", - зазначає Стефанишина.

За її словами, дослідження, які проводилися у Канаді та Ізраїлі щодо ефективності медканабісу при ПТСР мають дуже позитивні результати.

"Я думаю, що в Україні канабіс розкриється з часом найбільше з усіх країн світу, тому що у нас величезна кількість пацієнтів різних неврологій. Саме в моментах психологічних травм, я думаю, що ми, на жаль, є країною, яка найбільше від цього страждає. Я вважаю, що Україна має використовувати всі новітні технології у цьому напрямку, всі можливі методи допомоги, в тому числі лікарські засоби на основі канабісу і, навіть, у нас є розмови далі про більш тяжкі наркотичні засоби. Є міжнародний досвід, яким потрібно скористатися", - стверджує нардепка.

Як вживатимуть медичний канабіс

"Форми, за якими будуть вживатися ліки, визначає МОЗ. Це медична складова, яку визначає відомство", - каже одна з авторів законопроєкту.

Вона відзначає, що є різні форми, як це у світі відбувається, так які аналізували: "Це масла в основному, а також можуть бути лікарські засоби або суцвіття, які випарюють".

Чи можуть використовувати вепарайзер

"Так або використовується металічна трубка, у якій масло, котре треба вдихати. Це можуть також бути краплі, які потрібно капати під язик", - каже Стефанишина.

За її словами, це усе пероральний метод вживання. Також є варіація у вигляді пігулки.

Чи може бути паління

Таке теж може бути, в деяких країнах це використовується, уточнюють у ВР.

"Я не думаю, що Україна піде на такі форми одразу, щоб не провокувати суспільство. Але у цьому нічого немає кримінального, адже таке використання регулюється так само суворо", - зауважує нардепка Стефанишина.

Легалізація медичного канабісу: що відомо про законопроєкт

13 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Мета – створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та ПТСР, отриманих внаслідок війни.

Влада не виключає, що після деокупації Криму можуть вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації.