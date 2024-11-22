Не загубіть "Сімейний альбом": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Сімейний альбом"

У кінотеатрах з 21 листопада

Напередодні відзначення Дня пам'яті жертв Голодоморів, ця документальна стрічка української режисерки Марини Ткачук, знята у партнерстві з Національним музеєм Голодомору-геноциду та Українським культурним фондом, набуває особливого звучання. В її основі - історія британської фотохудожниці Самари Пірс та її прадіда — австрійського інженера Александра Вінербергера, якому судилося стати випадковим свідком Голодомору в Харкові 1932-33 років. Цьому чоловікові таємно вдалося не тільки зробити фотофіксацію тих подій, а й дипломатичною поштою передати свої світлини до Австрії. Сьогодні, якщо заходить про нього мова, то його називають "головним фотографом Голодомору". Марина Ткачук, яка не вперше знімає кіно про радянські репресії та поневіряння українців, наголошує, що "Сімейний альбом", який не лише про минуле, а й нас, сьогоднішніх, демонструє важливий причинно-наслідковий зв’язок: за злочин Голодомору ніхто так і не відповів і саме тому стала можливою сьогоднішня війна в Україні. Важливо, що фільм уже переклали та озвучили п’ятьма мовами: польською, англійською, німецькою, французькою та іспанською. А отже правда про геноцид щодо українців стане у світі доступнішою.Стрічку, світова прем’єра якої відбулася у жовтні 2024 року на Варшавському кінофестивалі і яку планують показати в багатьох країнах світу, окремо також покажуть у Раді Європи та Європарламенті.

"Австрійський інженер-хімік Александр Вінербергер з 1915 до 1934 роки жив та працював спершу у російській імперії, а згодом у СРСР. _ супровід до фільму. - У 1932-33 роках у Харкові він на власні очі бачив наслідки Голодомору. Александр фотографував вулиці міста, на яких лежали мертві люди та плакали голодні сироти. Розуміючи небезпеку того, що він робить, чоловік вислав фотографії дипломатичною поштою до Відня та разом з родиною виїхав з союзу. У роки Другої світової війни Вінерберги знову тікали від людоненависницього режиму, цього разу до Британії. Фотохудожниця Самара Пірс є правнучкою Александра. У 2018 році вона вже приїздила до Харкова та фотографувала ті ж вулиці, що й прадід. Її метою було привернути увагу світу до Голодомору. Після повномасштабного вторгнення Самара знову приїхала до України аби вкотре засвідчити як виглядає геноцид українського народу".

"Конклав"

У кінотеатрах з 21 листопада

Психологічний трилер за виданим 2016 року однойменним романом Роберта Гарріса у режисеруванні оскароносного Едварда Бергера. Основні зйомки проходили у Римі, на кіностудії Чинечитта, де знято понад 3000 фільмів. Про цю стрічку пишуть, що вона присвячена балансу між світлом і темрявою, чесністю і брехнею, сучасним і традиційним. А ще про те, що це висококласний трилер про світ релігії та церкви загалом і людину (яка є тільки людиною) зокрема, кінорозповідь з чудовою музикою і потужною грою акторів, яка є однією із найцікавіших на великому екрані цього року.

"Помирає Папа Римський, - йдеться в анотації до фільму. - Конклавом, на якому буде обрано нового понтифіка, має керувати кардинал Томас Лоуренс. Покійний Папа ніколи не сумнівався у його чесності і тепер на ньому лежить велика відповідальність. З усього світу до Ватикану приїжджають кардинали, кожен з яких одночасно і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак конкуренція між ним змиває усі кордони приватності і відомими стають таємниці, які приховувалися роками. Скрупульозність Лоуренса не дозволяє йому заплющити очі на секрети, які спливають по мірі обговорення кандидатур.

У головних ролях Райф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Ізабела Роселліні

"Джой: Диво життя"

На Netflix з 22 листопада

Британська біографічна драма 2024 року режисер Бена Тейлора на основі справжньої історії першої в світі дитини Луїзи Браун, народженої внаслідок запліднення "in vitro". Її народження було визнане одним із "найвидатніших медичних проривів 20-го століття". Режисер дуже тепло і дружелюбно описує цей великий момент наукової історії, але водночас показує, який спротив у суспільстві вона мала

"Драма про трьох британських учених-новаторів, анонсують фільм на Netflix, - які в 60–70-х рр. намагалися розробити процедуру штучного запліднення попри численні перешкоди. На основі реальної історії".

У ролях Томасен Маккензі, Джеймс Нортон і Білл Наї.

"Назавжди-назавжди"

У кінотеатрах з 21 листопада

Щемка драма про дорослішання підлітків у нестабільному суспільстві та за відсутності уваги від батьків. Режисеркою є знана кліпмейкерка Ганна Бурячкова, для якої стрічка стала дебютною у повному метрі. Сценарій допомагала писати Марина Степанська. В супровідній інформації про фільм зазначено, що його зйомки завершилися у Києві за два тижні до повномасштабного вторгнення, а постпродакшн відбувся у Нідерландах. Для людей, котрі дорослішали в 90-х, потрапити до кінозалу буде особливо цікаво. Адже вітчизняного кіно про тинейджерів і для тинейджерів в той час практично не було. А тодішні західні стрічки з пострадянською реальністю не мали нічого спільного. Згадати себе, ту атмосферу, власний досвід, ще раз відрефлексувати, щоб зайвий раз усвідомити - підлітковий стан "назавжди-назавжди" насправді оманливий - і щоб ще раз осягнути, чому ми, загартовані 90-ми, сьогодні такі, якими є. Як пишуть про цей фільм (який здобув щиру прихильність і критиків і глядачів, починаючи від прем'єри минулого року на Венеційському кінофестивалі), він болючий, але стимулює спрагу жити.

Отож, "Київ, кінець 1990 років. Нещодавно Тоню перевели в школу на околиці Києва, вона переїхала із передмістя. Тепер вона з новими друзями проводить час посеред похмурих пострадянських пейзажів, гублячись в напіводнакових типових багатоповерхівках. Після тривалої перерви Тоня повертається до занять плаванням, де знаходить собі подругу Лєру. Нові друзі з’явились швидко. У тому числі й хлопці, з якими дівчині цікаво будувати стосунки. Лєрин брат проявляє до неї симпатію, а їй самій цікавіше з Журіком".

У головних ролях Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар’я Жихарська

"Таємний інформатор" (серіал)

На Netflix з 21 листопада

Комедійний серіал від американця Майкла Шура з двічі лауреатом "Еммі" та тричі лауреатом премії "Золотий глобус" Тедом Денсоном в головній ролі. Один із засновників компанії, що займається проблемами забруднення океанів, Тед Денсон у цій кіноісторії через свого персонажа промовляє, наскільки важливим є зв'язок між людьми незалежно від віку і як по-особливому він важить для тих, хто переживає свою пізню осінь чи й зиму. Фільм, який стверджує, що життя не завершується тільки тому. що сьогодні воно може виглядати інакше, ніж раніше. А також те, що часом потрібна мужність, щоб зламати стереотипи і стати на цілком новий для себе новий шлях, який обов'язково додасть наснаги жити. І жити цікаво.

Отож професор на пенсії Чарльз відгукується на оголошення про пошук помічника приватного детектива і другий шанс на самореалізацію, коли приватна детективка залучає його до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей у Сан-Франциско.

У головних ролях Тед Денсон, Мері Елізабет Елліс, Стефані Беатріс, Марк Івен Джексон та ін.