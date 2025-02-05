До України прибула делегація Литви: рятувальникам передали спецавтомобілі та одяг

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Очолив делегацію директор Пожежно-рятувального департаменту при міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки Ренатас Пожєла. Також на зустрічі була присутня пані посол Литви в Україні Інга Станітє-Толочкєнє.

Згідно з повідомленням, метою зустрічі стало обговорення ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України та перспективи двосторонньої співпраці.

У межах візиту литовські партнери передали ДСНС сертифікат на пожежно-рятувальні автомобілі для Головного управління ДСНС у Полтавській області та 30 комплектів захисного одягу для рятувальників.

"Це значне підсилення дозволить ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації, рятувати життя та забезпечувати безпеку громадян. Ми глибоко цінуємо цю підтримку, адже вона є черговим доказом вашої солідарності та міцної дружби між нашими службами", - прокоментував голова ДСНС Андрій Даник.

У межах візиту представники литовської делегації відвідали пожежно-рятувальну частину в Києві, де ознайомилися з технічним оснащенням надзвичайників, зокрема з робототехнікою, яку вони використовують під час рятувальних операцій.

Також делегація відвідала підрозділи, що займаються запобіганням надзвичайним ситуаціям. На зустрічі порушили питання посилення безпеки в громадах, створення добровільних пожежних команд, зокрема за участю жінок, а також захист критичної інфраструктури в сучасних умовах.

"Крім того, литовські колеги відвідали Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, де ознайомилися з його діяльністю в умовах війни та обмінялися досвідом реагування на надзвичайні ситуації. Їм продемонстрували можливості пошуково-рятувальної команди INSARAG, сучасне рятувальне обладнання, систему радіаційного, хімічного та біологічного захисту, техніку для розмінування, що використовується саперами й водолазами-піротехніками та обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема – деблокування людей з-під завалів і проведення рятувальних робіт у складних умовах", - поінформувала пресслужба ДСНС.