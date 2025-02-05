Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький
Демографічна ситуація в Україні залишається одним із найбільших викликів, загострених війною та масовим виїздом громадян за кордон. Для того, щоб українці мали змогу повернутися додому, необхідна комплексна демографічна політика, яка включатиме підтримку народжуваності, створення житлових програм і механізмів реінтеграції
Про це заявив народний депутат України Микола Княжицький під час виступу на Форумі сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні.
"4,5 мільйони українців виїхали лише до європейських країн. Внутрішньо переміщених осіб – мільйони. Це безпрецедентний виклик для України, і якщо ми не створимо умов для повернення, то можемо втратити ціле покоління громадян", – наголосив Княжицький.
За його словами, окрім загальної проблеми міграції, важливим є питання народжуваності. "Минулого року в Україні народилося 166 тисяч дітей. Це менше, ніж у попередньому році, але не критично. Натомість у Польщі через війну кількість народжених дітей впала на 96 тисяч. Це демонструє, що навіть у важких умовах українки народжують, а отже, мають бажання будувати майбутнє", – зазначив він.
Однак, за словами депутата, одне лише бажання людей – недостатнє. "Війна забрала в людей житло, стабільність, відчуття безпеки. Держава має створити програми, які б допомогли українцям повернутися. В тій же Польщі є програми підтримки своїх громадян, а в Україні аналогічних ініціатив немає. Це серйозна проблема, адже мільйони людей потребують умов для повернення, житла та підтримки", – підкреслив Княжицький.
Він також наголосив на необхідності створення державного фонду, який фінансував би програми підтримки сімей, інтеграції переселенців та повернення українців з-за кордону. "Ми не можемо дозволити, щоб українці асимілювалися в інших країнах і не поверталися. Демографічна політика має бути пріоритетом, адже саме люди – головний ресурс нашої держави", – підсумував він.
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