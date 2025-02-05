Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький

Про це заявив народний депутат України Микола Княжицький під час виступу на Форумі сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні.

"4,5 мільйони українців виїхали лише до європейських країн. Внутрішньо переміщених осіб – мільйони. Це безпрецедентний виклик для України, і якщо ми не створимо умов для повернення, то можемо втратити ціле покоління громадян", – наголосив Княжицький.

За його словами, окрім загальної проблеми міграції, важливим є питання народжуваності. "Минулого року в Україні народилося 166 тисяч дітей. Це менше, ніж у попередньому році, але не критично. Натомість у Польщі через війну кількість народжених дітей впала на 96 тисяч. Це демонструє, що навіть у важких умовах українки народжують, а отже, мають бажання будувати майбутнє", – зазначив він.

Однак, за словами депутата, одне лише бажання людей – недостатнє. "Війна забрала в людей житло, стабільність, відчуття безпеки. Держава має створити програми, які б допомогли українцям повернутися. В тій же Польщі є програми підтримки своїх громадян, а в Україні аналогічних ініціатив немає. Це серйозна проблема, адже мільйони людей потребують умов для повернення, житла та підтримки", – підкреслив Княжицький.

Він також наголосив на необхідності створення державного фонду, який фінансував би програми підтримки сімей, інтеграції переселенців та повернення українців з-за кордону. "Ми не можемо дозволити, щоб українці асимілювалися в інших країнах і не поверталися. Демографічна політика має бути пріоритетом, адже саме люди – головний ресурс нашої держави", – підсумував він.