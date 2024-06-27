Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Війна призвела до значних зрушень у демографічних процесах і особливо вплинула на міграцію. Щодо міграції, то можна виділити дві категорії громадян: перша – вимушені біженці, наші мігранти, які опинилися за кордоном, а друга – внутрішньо переміщені особи. Скільки українців виїхало за кордон, то цією оцінкою займається Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, тому за їхніми даними цифра становить приблизно 6,5 млн наших громадян. Щодо внутрішньо переміщених осіб, то цим займається Міністерство соціальної політики, за їхніми оцінками зараз на підконтрольній території трохи менш як 5 млн громадян", - прокоментував демограф.

За його словами, загалом ця цифра становить понад 10 млн людей, тобто приблизно 20-25% нашого населення покинуло свої рідні домівки. Це дуже велике число, яке впливає і на процеси народжуваності. Війна загострює соціальні та економічні процеси, також певним чином впливає на смертність людей.

"Щодо оцінки чисельності населення в Україні, то ми робили таку оцінку на початок повномасштабного вторгнення. Населення на території України в кордонах 1991 року було приблизно 42 млн осіб. Якщо ми зараз віднімемо 6 млн, які зараз перебувають за кордоном, то буде 36 млн, і ще 2-3 млн, мабуть, на непідконтрольних територіях, тобто на підконтрольній Україні території буде десь 34-35 млн осіб", - резюмував Олександр Гладун.