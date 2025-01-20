Bihus.Info: суддя Верховного суду, одружений з суддею ОАСК, живе в маєтку під Києвом площею 4 га з каскадом озер

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що з 2017 року Сергій Жуков перебуває на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. Його дружина Євгенія теж працює суддею у Київському окружному адміністративному суді.

"У деклараціях подружжя Жукових – паркомісце та 2 квартири (в Дніпрі та Києві). Та дві машини – Volkswagen Touareg 2012-го та Volkswagen Golf 2009-го років випуску", - йдеться у розслідуванні.

Проте, як пишуть журналісти, родина проживає не в квартирі, яку декларує, а у маєтку під Києвом. За парканом можна розгледіти 2 будинки, шматок лісу, каскад озер, теплиці, виноградники і винний погріб.

"Це за ринковими цінами, може потягнути на мільйон доларів", - припускають у Bihus.Info.

Як встановили журналісти, будинок офіційно належать Андрію Москальову, рієлтору з Дніпра і давньому знайомому Жукова. Ще частина землі, зокрема, і під виноградниками, належать Владиславу Дмитруку – приватному підприємцю з Чернігівщини. Інший, найбільший шматок землі – 180 соток, належить Дмитру Жорніченку. Чоловік також давній близький знайомий судді.

За даними джерел Bihus.Info, ніхто зі знайомих судді не мав співмірних офіційних доходів на купівлю нерухомості під Києвом.

"Я готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК у мене є усі відповідні документи", - відповів Жуков на запитання журналістів Bihus.Info.

Суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан, яку в 2023 році відсторонили від правосуддя через імовірне вимагання хабаря, мобілізувалася у лави Збройних Сил України. Проте у військовій частині на неї поскаржилися через пияцтво.



