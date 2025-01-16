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Суддя Київського райсуду Одеси, підозрювана в хабарництві, мобілізувалася. Проте в ЗСУ на неї скаржаться через пияцтво, - Слідство.Інфо

Катерина Єсікова
16 січня, 2025 четвер
10:14
Кримінал Людмила Салтан

Суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан, яку в 2023 році відсторонили від правосуддя через імовірне вимагання хабаря, мобілізувалася у лави Збройних Сил України. Проте у військовій частині на неї поскаржилися через пияцтво

Зміст

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначається, що Людмила Салтан працює суддею в Київському районному суді Одеси з 13 травня 2009 року. Проте у березні 2023-го, як пише Вища рада правосуддя, посадовиця запропонувала одній зі сторін у цивільній справі дати їй неправомірну вигоду в $4 тис., а натомість пообіцяла ухвалити потрібне рішення. Відповідно до такого рішення, відповідач мав сплатити позивачу $14 200 та 15 тисяч гривень.

"Про хабар Людмила Салтан сказала позивачу прямо в своєму службовому кабінеті. Суддя наголошувала, що гроші треба принести якнайшвидше, адже незабаром вона піде у відпустку. Позивач не захотів давати служительці Феміди хабаря та звернувся з відповідною заявою до НАБУ", - йдеться у повідомленні.

29 березня 2023 року Салтан та позивач зустрілися в автівці судді на вулиці Маразліївській в Одесі, де Салтан отримала $4 тис. Після цього її затримало НАБУ.

Тоді їй оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди"). 

13 квітня 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила Салтан від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Із засідання Другої дисциплінарної палати від 15 січня, у вересні 2024 року Салтан вирішила мобілізуватись. Жінку призначили на посаду матроса резерву запасної роти у 36-й окремій бригаді морської піхоти, а з 24 жовтня Салтан почала проходити службу в іншій частині. 

Як повідомляється, 5 грудня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист від командування військової частини, де служить посадовиця, у якому  йдеться про те, що від початку служби жінка не брала безпосередньої участі у бойових діях. 

Крім того, повідомляється, що 27 листопада Салтан з’явилася на службі у стані алкогольного сп’яніння, тож на неї склали відповідний протокол за ознаками адмінпорушення, передбаченого частиною 3 статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів"). 

  • Також у 2024-му суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва вирішила мобілізуватися, але просить зупинити справу щодо її п'яного водіння.
     

 

 

Теги:
Новини
Україна
Одеса
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
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