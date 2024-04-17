Суддя Деснянського суду Києва вирішила мобілізуватися. І попросила ВРП зупинити справу щодо її п'яного водіння, - ЦПК

Про це пише Центр протидії корупції.

У ЦПК нагадали, що влітку 2021 року Світлана Колегаєва на зареєстрованому на маму Audi, перебуваючи в нетверезому стані, вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалась у дерево. Лише дивом тоді ніхто не постраждав.

В результаті Оболонський суд Києва визнав Колегаєву винною у п'яному водінні. За це суддю Деснянського суду оштрафували на 17 тис. грн та позбавили на рік водійських прав. Паралельно на неї подали скаргу до ВРП з вимогою звільнити з посади.

"Що робить суддя? Кілька днів тому вона вирішила мобілізуватись. Відповідно попросила ВРП зупинити на час дії воєнного стану розгляд дисциплінарної справи щодо неї. Попри те, що доказів того, що Колегаєва справді мобілізувалась і перебуває на полігоні адвокат не надала, члени Третьої Дисциплінарної палати ВРП одноголосно задовольнили прохання судді", - розповіли у ЦПК.

У Центрі також додали, що Колегаєва надалі зберігає статус судді і продовжуватиме отримувати суддівську винагороду. Торік вона заробила 1,3 млн грн.

Фото: ЦПК