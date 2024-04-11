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На засіданні ВРП показали відео смертельної ДТП за участі судді Тандира

11 квітня, 2024 четвер
23:47
Кримінал суддя Олексій Тандир

На засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельної ДТП за участі судді Тандира, під час якої загинув 23-річний нацгвардієць

Відео оприлюднили на засіданні ВРП 10 квітня. Рада правосуддя розглядала скаргу на Олексія Тандира, який досі отримує суддівську винагороду, поінформувала Фундація DEJURE.

На відео з бодікамери правоохоронниці (вона була на блокпості, де сталася ДТП) видно, як Олексій Тандир відчиняє двері машини з місця водія. Він каже: "Когось збив? Когось збив, так?". Після цього він підійшов до тіла збитого й додав: "Як я міг його збити?". Згодом, коли суддю прямо спитали, чи він водій, він відповів: "Я не знаю". Далі стверджував, що є лише власником машини, а потім додав, що він був пасажиром.

На запитання поліцейської, чи вживав він алкогольні напої, Тандир відповів заперечно. Згодом судді запропонували пройти тест на рівень алкоголю в крові, оскільки правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. 

Коли ж прозвучало зауваження, що від нього чути "перегаром", відповів: "Я знаю, знаю". Він відмовлявся говорити й проходити алкотестер, доки на ньому наручники.

Відтак Тандир відмовився відповісти, де саме він працює. На уточнювальне запитання, чи в держслужбі, зазначив: "Краще, ніж держслужба".

Увага, чутливий контент! 

У підсумку засідання ВРП вирішила призупинити розгляд скарги до 24 квітня. 

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем за участі Тандира

ДТП сталася 25 травня 2023 року о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350, рухаючись проспектом Берестейським у Києві повз блокпост, на смерть збив військовослужбовця Нацгвардії. За кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області, Олексій Тандир. Йому повідомили про підозру. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб.

19 грудня Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, пізніше – до 12 квітня, а відтак – до 2 червня 2024 року.

Теги:
Відео
Новини
Новини ДТП
Нацгвардiя
новини Києва
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