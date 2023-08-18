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Суддю Тандира залишили під вартою до 9 вересня

18 серпня, 2023 п'ятниця
13:34
Кримінал Олексій Тандир

Печерський суд продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня, що призвело до загибелі нацгвардійця Вадима Бондаренка, до 9 вересня

Про це із судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

На початку засідання прокурор Михайло Доманіцький перерахував ризики, які можуть виникнути у разі пом'якшення Тандиру запобіжного заходу.

"Ризики безпосередньо приховування, адже 5-10 років загрожує. Є докази, що підтверджують цей ризик. Вплив на свідків та експертів, що здійснювали експертизи", - сказав прокурор.

Додається, що фігуранта сьогодні доставили до судової зали із СІЗО. На попередніх засіданнях він долучався до процесу через відеозв'язок.

Тандир назвав ризики, які перерахував прокурор, не конкретизованими й такими, що "мають загальний характер".

"Переховування — я єдиний, хто зацікавлений в об'єктивному розгляді провадження. Прокурор не враховує, що в мене є місце постійного проживання. Дружина, діти, що ходять у школу. Права на керування автомобілем в мене забрали. Знищити, сховати, спотворити речі, які є доказами — які це речі? Тут не зазначено. Я не можу нічого знищити. Досудове розслідування завершене. Впливати на свідків — немає сенсу впливати на свідків, бо докази спростовують свідчення самі", — сказав суддя.

Також зазначається, що Тандир просив у судді, щоб його відпустили під цілодобовий домашній арешт. А його адвокат Олег Юрченко клопотав також і про заставу "в тому розмірі, в якому визначить доцільним слідчий суддя". На думку адвоката, ризики також є необґрунтованими, як і саме засідання.

"В нас строк запобіжного спливає 26 серпня. І якраз до 26 серпня повинен прокурор подати до суду обвинувальний акт", — зазначив Олег Юрченко.

Таким чином адвокат апелював, що продовження запобіжного можна розглянути на підготовчому засіданні, що ймовірно відбудеться наступного тижня.

Вже після засідання прокурор повідомив виданню, що сторона обвинувачення всіляко сприяє тому, аби все було здійснено в необхідні терміни. 

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді, матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту. Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.

9 серпня стало відомо, що Тандир, намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

16 серпня повідомлялося, що дружина судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Києві 26 травня, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові.

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