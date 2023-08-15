Про це повідомила адвокатка Тандира Ірина Бовнегра, інформує "Суспільне".

"Олексій про це заявляв (про бажання допомогти грошима — ред.) Вони (родина загиблого Нацгвардійця — ред.) ж казали, що вони без прізвищ. У них є квитанції, вони їх пред'являть. Щоб не було видно, що це від нього, щоб не перерахували назад. Наскільки мені відомо, не тільки дружиною, а і родичами на картки, що були переказані", — сказала адвокатка.

На запитання, чи є можливість, щоб родина загиблого надала квитанцію про перерахунок грошей Ірина Бовнегра відповіла:

"Я запитаю, якщо вони захочуть, це буде пізніше, якщо вони забажають це, що відшкодування там здійснюється без будь-якого пред'явлення цивільного позову в подальшому судовому розгляді. А чи захочуть зараз оприлюднити, я запитаю, але зараз не знаю. Якщо постане в суді питання, або особисто потерпілі вимагатимуть підтвердження, то вони будуть надані".

Дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко спростувала інформацію про перерахунок їй фінансової допомоги від дружини судді Тандира.

"Я відразу зателефонувала в Приват, попросила, щоб перевірили, чи є якісь (нарахування — ред. ). Хоча я ж сама бачу, бо ж на телефоні сповіщення. Ніяких великих переказів у мене на карту не було зараховано. Ні анонімних, ні від якихось фізичних осіб", — зазначила Анна Бондаренко.

Вона додала, що їй телефонувала дружина Тандира і пропонувала зустрітися без адвокатів і що хоче допомогти фінансово:

"На що я їй сказала: ніяких зустрічей з вами у нас не буде без адвокатів і кошти мені ваші взагалі, в принципі, не потрібно. Мені потрібно, щоб ваш чоловік сидів. Все. Якби я навіть побачила, що якщо якісь кошти надійшли мені від цієї людини, я б в ту ж хвилину їх зняла, я б з Фінляндії прилетіла, але я б вернула їм чи їхнім адвокатом. Мені їхні гроші не потрібні".

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.

3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді, матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту. Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.

9 серпня стало відомо, що Тандир, намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.