За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських "шахедів", - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоїв, Бивальки, Асаревичі, Красну Буду і проходили через "білоруський коридор", зазначили в моніторинговій групі.

Повідомляється, що перший "шахед" залетів о 00:50 на Комарин і вилетів на Чорнобиль о 00:54. Далі заходи були о 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3 БПЛА), 07:25 та 13:03.

Фото: Беларускі Гаюн

"Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася", - додали в моніторинговій групі.