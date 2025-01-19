За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських "шахедів", - Гаюн
Протягом ночі і в першій половині неділі, 19 січня, із України до Білорусі залетіли щонайменше 12 російських дронів-камікадзе типу Shahed
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоїв, Бивальки, Асаревичі, Красну Буду і проходили через "білоруський коридор", зазначили в моніторинговій групі.
Повідомляється, що перший "шахед" залетів о 00:50 на Комарин і вилетів на Чорнобиль о 00:54. Далі заходи були о 01:50, 05:23, 05:50, 06:01, 06:12, 06:13, 06:29 (3 БПЛА), 07:25 та 13:03.
Фото: Беларускі Гаюн
"Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася", - додали в моніторинговій групі.
- У грудні 2024 року Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових.
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