У Польщі звинуватили Росію у вербуванні поляків для дестабілізації ситуації перед виборами
Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що росіяни намагаються вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами, що заплановані на травень 2025 року
Про це він сказав в ефірі RMF FM.
"Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. Хочу попередити всіх: будь-які контакти з іноземними спецслужбами караються в'язницею", – повідомив міністр.
За його словами, польська влада отримала інформацію, що російські спецслужби контактують із групами фахівців у даркнеті, через які Москва платить полякам за "дії проти їхньої держави".
Гавковський також додав, що навіть невеликий контакт з російськими службами є шпигунством, і в січні російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. За словами міністра, такої ситуації ще не було.
Польський посадовець пообіцяв невдовзі оголосити план захисту виборів у кіберпросторі.
- Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня 2025 року, а другий тур за потреби проведуть 1 червня.
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