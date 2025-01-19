У Польщі звинуватили Росію у вербуванні поляків для дестабілізації ситуації перед виборами

Про це він сказав в ефірі RMF FM.

"Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. Хочу попередити всіх: будь-які контакти з іноземними спецслужбами караються в'язницею", – повідомив міністр.

За його словами, польська влада отримала інформацію, що російські спецслужби контактують із групами фахівців у даркнеті, через які Москва платить полякам за "дії проти їхньої держави".

Гавковський також додав, що навіть невеликий контакт з російськими службами є шпигунством, і в січні російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. За словами міністра, такої ситуації ще не було.

Польський посадовець пообіцяв невдовзі оголосити план захисту виборів у кіберпросторі.