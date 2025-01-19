Сирський заборонив переводяться висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил у піхоту

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку.

Сирський зазначив, що ці фахівці відповідають за обслуговування літаків і є незамінними, оскільки на їх підготовку було витрачено значні ресурси.

"Є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який прийшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично нема ким замінити. З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти кількість особового складу в наших механізованих бригадах, і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу", - наголосив він.

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Головнокомандувач також підкреслив, що для оптимізації ситуації на фронті здійснюються заходи щодо зменшення навантаження на логістичну та забезпечувальну складову.

"Знову ж таки в розумних межах. Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки", - додав Сирський.