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Сирський заборонив переводяться висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил у піхоту

Марія Науменко
19 січня, 2025 неділя
13:03
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що видав розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які пройшли відповідну підготовку, до піхоти

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку.

Сирський зазначив, що ці фахівці відповідають за обслуговування літаків і є незамінними, оскільки на їх підготовку було витрачено значні ресурси.

"Є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який прийшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично нема ким замінити. З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти кількість особового складу в наших механізованих бригадах, і можливості мобілізації, на жаль, не покривають  цю потребу", - наголосив він.

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Головнокомандувач також підкреслив, що для оптимізації ситуації на фронті здійснюються заходи щодо зменшення навантаження на логістичну та забезпечувальну складову.

"Знову ж таки в розумних межах. Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки", - додав Сирський.

  • Кабінет міністрів на засіданні 14 січня ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
Олександр Сирський
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