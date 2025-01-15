Уряд змінив процедуру відстрочки від мобілізації для рідних зниклих безвісти за особливих обставин

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Відповідна постанова має на меті усунути юридичну колізію, яка унеможливлювала реалізацію законних прав рідних зниклих безвісти на отримання відстрочки від мобілізації.

Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання людини зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом не передбачена.

Наразі для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, рідним зниклих безвісти замість рішення суду потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

жінки й чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків був визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Зазначимо, що наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до ТЦК за повісткою та оновити свої дані.