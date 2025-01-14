У ТЦК Києва заявили, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє від обов'язку прибути за повісткою

Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак, передає LIGA.net.

За її словами, повістки генерує та надсилає Укрпошта через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг").

"Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або бронювання", – пояснила Козак.

Посадовиця зазначила, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку прибути до відповідного ТЦК за повісткою. Вона послалася на 22-гу статтю закону про мобілізацію, відповідно до якої громадянам необхідно прибути до військкомату в час, місце і строк, зазначені у повістці.

Якщо ж громадянин проігнорує повістку, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності, резюмувала Козак.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.