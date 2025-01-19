У Трампа немає чіткої стратегії завершення російсько-української війни, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що в адміністрації Дональда Трампа немає чіткої стратегії щодо вирішення російсько-української війни, оскільки часто заяви тих чи інших чиновників мають різний зміст
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Трамп та його оточення стали більш реалістично дивитись на розв'язання питання російсько-української війни. Ніхто вже не говорить про те, що потрібно один раз зателефонувати Путіну та Зеленському і тоді війна завершиться. Тепер вони вже розуміють, що потрібен попередній процес підготовки до таких переговорів. Команда Трампа постійно зараз у контакті з Офісом президента України. Путін теж намагається до них достукатись, бо сам Трамп говорив, що це не він хоче до нього дзвонити, а російський диктатор хоче з ним поговорити. Тому зараз тривають певні попередні узгодження позицій та взаємні обміни думками", - пояснив Краєв.
За словами експерта, команда Трампа продовжує працювати в умовах невизначеності та нерозуміння своїх кінцевих цілей.
"У команди Дональда Трампа немає стратегічного бачення щодо питання війни в Україні. Вони навіть не прописали стратегію вирішення російсько-української війни. Якби вони прописали стратегію й мали повноцінне бачення ситуації, то ми б почули від Трампа та його оточення більш чіткіші та концентровані заяви. Зараз же є чимало розходжень та багато неточностей в межах його адміністрації. Коли одні люди говорять про завершення переговорів через пів року, а інші, що лише через пів року такі перемовини почнуться. Тобто, вони працюють в умовах невизначеності й нерозуміння своїх кінцевих цілей", - додав він.
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