Мали понад 2 млрд грн щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра
Правоохоронці викрили керівників одного із приватних підприємств, які організували діяльність нелегального онлайн-казино зі щорічним оборотом у понад 2 мільярди гривень
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор", - зазначили у Нацполіції.
За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції.
"Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради", - додали в Нацполіції.
Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
"Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми", - йдеться у повідомленні.
Оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад "телеведучих" або "адміністраторів в студії", додали в Нацполіції.
Фото: Національна поліція України
У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами. Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.
Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення у Дніпрі, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.
"Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.
Тепер фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
"Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування", - додали в Нацполіції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Державне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.
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