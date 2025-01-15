Правоохоронці затримали члена КРАІЛ за підозрою в підтримці онлайн-казино, власниками якого є росіяни

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронці встановили, що затриманий – державний службовець категорії "А" – разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, внаслідок чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли в розпорядження росіян.

Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності казино виявили факти пособництва його представникам Росії.

Крім того, правоохоронців документально підтвердили зв'язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб'єктами. За даними ДБР, бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів.

Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.