Правоохоронці затримали члена КРАІЛ за підозрою в підтримці онлайн-казино, власниками якого є росіяни
Державне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни
Про це повідомляє ДБР.
Правоохоронці встановили, що затриманий – державний службовець категорії "А" – разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, внаслідок чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли в розпорядження росіян.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності казино виявили факти пособництва його представникам Росії.
Крім того, правоохоронців документально підтвердили зв'язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб'єктами. За даними ДБР, бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У грудні 2024 року працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого – його підозрюють у сприянні представникам РФ.
- Згодом йому обрали запобіжний захід. Рудий перебуватиме в СІЗО до 4 лютого без права внесення застави.
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