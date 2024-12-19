Очільника КРАІЛ Рудого заарештували до 4 лютого без права на заставу

Про це повідомляє Суспільне.

Рудого підозрюють у сприянні діяльності російських казино в Україні. Водночас він після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

"Це повністю якась нісенітниця і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають ніякого підґрунтя, ніякого сенсу, ні взагалі якогось причинно-наслідкового зв'язку", - сказав він Суспільному.

18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого - його підозрюють у сприянні представникам РФ. За словами правоохоронців, затриманий, згідно зі своїми обов'язками, мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Однак, як вони стверджують, через дії Рудого "представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору".