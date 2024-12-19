Очільника КРАІЛ Рудого заарештували до 4 лютого без права на заставу
Печерський районний суд Києва 19 грудня обрав запобіжний захід главі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Він перебуватиме в СІЗО до 4 лютого наступного року без права внесення застави
Про це повідомляє Суспільне.
Рудого підозрюють у сприянні діяльності російських казино в Україні. Водночас він після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.
"Це повністю якась нісенітниця і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають ніякого підґрунтя, ніякого сенсу, ні взагалі якогось причинно-наслідкового зв'язку", - сказав він Суспільному.
18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого - його підозрюють у сприянні представникам РФ. За словами правоохоронців, затриманий, згідно зі своїми обов'язками, мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Однак, як вони стверджують, через дії Рудого "представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору".
- На початку грудня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №9256д, який посилює контроль на гральному ринку. Згідно з ним Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має бути ліквідована, а натомість створять новий уповноважений орган.
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