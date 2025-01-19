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Головна Технології У МЗС Естонії порадили Європі слідом за США заборонити TikTok

У МЗС Естонії порадили Європі слідом за США заборонити TikTok

Марія Науменко
19 січня, 2025 неділя
14:15
Технології TikTok

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив думку, що Європі варто розглянути можливість заборони TikTok, наслідуючи приклад США

Зміст

Про це інформує ERR.

Він зазначив, що платформа стала епіцентром дезінформації, фейкових новин та втручання у вибори. На його переконання, одним із підтверджень цього є недавній випадок у Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані через втручання Росії.

Міністр підкреслив, що такі платформи, як TikTok, не надають збалансованої інформації, а натомість слугують ефективним інструментом для поширення упередженого контенту.

"TikTok - це не медіа, це зброя впливу", - наголосив він.

Цахкна також звернув увагу на те, що TikTok збирає величезну кількість даних користувачів, але залишається незрозуміло, хто має доступ до них. З огляду на те, що TikTok належить китайській компанії, він висловив побоювання, що ці дані можуть потрапити до китайської влади. 

"У світлі всього цього та з урахуванням ризиків для безпеки слід розглянути можливість заборони TikTok в Європі. Водночас демократичні країни повинні продовжувати дискусії про те, як ефективно протистояти зростанню кількості ворожих ботів, керованих штучним інтелектом, чиєю чіткою метою є втручання в демократичні процеси", - підсумував Цахкна.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok, що стосується питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону, який призвів до заборони платформи у країні.

Увечері суботи, 18 січня, застосунок соцмережі TikTok припинив роботу у США. Це сталося менш ніж за дві години до того, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

Теги:
Новини
Світ
політика
Європа
Естонія
Румунія
втручання Росії
США
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