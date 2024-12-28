Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону TikTok

Про це пише The Hill.

Як зазначається, суд погодився розглянути скаргу TikTok на потенційну заборону за прискореним графіком, але Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію.

"Лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, виборчим мандатом і політичною волею для проведення переговорів щодо резолюції, яка врятує платформу, одночасно розв'язуючи проблеми національної безпеки", - заявив один з адвокатів Трампа Джон Зауер.

Як пише видання, Зауер є номінантом Трампа на посаду генерального соліситора. Ця посада дозволить йому очолити урядовий опір забороні платформи, запровадженої адміністрацією президента Джо Байдена.

"На тлі цих інтересів - включаючи, що найважливіше, його всеосяжну відповідальність за національну безпеку і зовнішню політику Сполучених Штатів - президент Трамп виступає проти заборони TikTok у США на даному етапі і прагне вирішити ці питання політичними засобами, як тільки вступить на посаду", - додав Зауер.

Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok, що дасть суддям можливість оцінити ситуацію до того, як заборона потенційно почне діяти.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії.

