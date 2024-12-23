Трамп вважає, що "деякий час" варто не забороняти роботу TikTok у США
Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії
Про це він сказав на конференції AmericaFest, повідомляє Reuters.
Трамп заявив, що виступає за продовження роботи TikTok у Штатах "на деякий час". За його словами, під час президентської кампанії цьогоріч він отримав мільярди переглядів на платформі.
"Знаєте, ми вийшли на TikTok, і у нас була чудова реакція з мільярдами переглядів, мільярдами і мільярдами переглядів… Вони принесли мені графік, і це був рекорд, так красиво, і коли я подивився на нього, то подумав: можливо, нам варто трохи потримати цього придурка", - сказав майбутній американський лідер.
Водночас Reuters додає, що невідомо як Трамп скасує законопроєкт про заборону платформи у Сполучених Штатах.
- У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
- 5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.
- 9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.
- 20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.
- 8 травня стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.
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