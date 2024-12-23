Трамп вважає, що "деякий час" варто не забороняти роботу TikTok у США

Про це він сказав на конференції AmericaFest, повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що виступає за продовження роботи TikTok у Штатах "на деякий час". За його словами, під час президентської кампанії цьогоріч він отримав мільярди переглядів на платформі.

"Знаєте, ми вийшли на TikTok, і у нас була чудова реакція з мільярдами переглядів, мільярдами і мільярдами переглядів… Вони принесли мені графік, і це був рекорд, так красиво, і коли я подивився на нього, то подумав: можливо, нам варто трохи потримати цього придурка", - сказав майбутній американський лідер.

Водночас Reuters додає, що невідомо як Трамп скасує законопроєкт про заборону платформи у Сполучених Штатах.