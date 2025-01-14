Китай розглядає продаж американських активів TikTok Ілону Маску у разі заборони соцмережі у США, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, китайська влада надає перевагу тому, щоб TikTok залишався під контролем материнської компанії Bytedance. Проте компанія оскаржує заборону, подаючи апеляцію до Верховного суду США.

Один зі сценаріїв, про який йдеться, передбачає, що платформа соціальних мереж Маска, X, візьме під контроль американські операції TikTok і буде керувати бізнесом спільно.

Утім, китайські офіційні особи ще не дійшли остаточного консенсусу, і їхні обговорення поки перебувають на початковому етапі.

TikTok відмовився від коментарів, а Ілон Маск поки що не відповів на запит щодо коментарів. Компанію X також не вдалося відразу зв’язатися для отримання коментарів.

Кіберпросторове управління Китаю та міністерство комерції Китаю, державні органи, які можуть бути залучені до ухвалення рішення щодо майбутнього TikTok, також не надали негайних коментарів.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.