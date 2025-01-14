Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Китай розглядає продаж американських активів TikTok Ілону Маску у разі заборони соцмережі у США, - Bloomberg

Китай розглядає продаж американських активів TikTok Ілону Маску у разі заборони соцмережі у США, - Bloomberg

Світлана Кравченко
14 січня, 2025 вiвторок
07:44
Світ TikTok

Офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, китайська влада надає перевагу тому, щоб TikTok залишався під контролем материнської компанії Bytedance. Проте компанія оскаржує заборону, подаючи апеляцію до Верховного суду США.

Один зі сценаріїв, про який йдеться, передбачає, що платформа соціальних мереж Маска, X, візьме під контроль американські операції TikTok і буде керувати бізнесом спільно. 

Утім, китайські офіційні особи ще не дійшли остаточного консенсусу, і їхні обговорення поки перебувають на початковому етапі.

TikTok відмовився від коментарів, а Ілон Маск поки що не відповів на запит щодо коментарів. Компанію X також не вдалося відразу зв’язатися для отримання коментарів.

Кіберпросторове управління Китаю та міністерство комерції Китаю, державні органи, які можуть бути залучені до ухвалення рішення щодо майбутнього TikTok, також не надали негайних коментарів.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 

20 квітня палата представників США  ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

Теги:
Новини
Китай
Технології
Ілон Маск
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
блог Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
13 січня, 2025 понедiлок
Дорогий раритет: чому Агенція Міноборони купує протитанкові міни часів Другої світової
Київ
-3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.28
    Купівля 42.28
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.33
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 січня
08:03
OPINION
Своїми "газовими" заявами Фіцо, Сіярто та Орбан намагаються показати Україну недоговороздатною. Колонка Віталія Портникова
07:40
Нікопольщина
РФ вночі атакувала Нікопольщину: троє постраждалих, зокрема 14-річний підліток
07:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами вночі 14 січня: у Чугуєві постраждала дитина, на Київщині спрацювала ППО
07:26
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1330 окупантів, 3 танки і 47 артсистем
07:19
Торецьк
Сили оборони відновили положення в Шевченко, в Торецьку погіршилася оперативна обстановка, - DeepState
07:01
Оголошення номінантів на "Оскар-2025" вдруге перенесли через пожежі в Лос-Анджелесі
06:54
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Енгельс та Казань, у містах спалахнули пожежі
06:38
Каспар Велдкамп і Світлана Тихановська
МЗС Нідерландів закликало Білорусь звільнити 1300 політв'язнів
06:36
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська вийшла до другого кола Australian Open
06:27
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море 4 носії "калібрів"
05:55
Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації
04:46
морський телекомунікаційний кабель
Танкер Eagle S, який пошкодив кабель у Балтійському морі, планував перерізати інші підводні комунікації
03:28
КНДР ракета
КНДР запустила ракету у бік Східного моря
02:37
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу не планує їхати у Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца
01:57
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинули дві жінки
01:43
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
"Українці збіса сміливі, ми від них не відвернемося": Байден поширив відео про свій візит до Києва
00:31
Претензії Трампа на Гренландію: республіканці підготували законопроєкт щодо купівлі острова
2025, понедiлок
13 січня
23:37
Мінометники на передовій, 80 ОДШБр
Міноборони отримало 32,4 тис. мін 120-мм калібру замість вилучених 54 тис. бракованих, - Мінстратегпром
23:20
На фронті з початку доби РФ зафіксували 155 боєзіткнень: росіяни зосереджуються на Покровському напрямку
22:48
Джо Байден
"Америка сильніша, вороги та конкуренти – слабші": Байден підбив підсумки свого президентства
22:46
РФ атакувала дроном цивільну автівку на Сумщині: є загибла та поранений
22:37
Міноборони
Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради
22:33
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Розміщення військових контингентів в Україні: Зеленський провів розмову з Макроном
22:23
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Ексгенерал СБУ Наумов перед повномасштабним вторгненням РФ скупив елітні квартири в Туреччині на 17,5 млн грн, - "Схеми"
22:06
військовий
У ресторані Києва відмовили обслуговувати військового: правоохоронці почали кримінальне провадження
21:53
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив санкції проти фінансового сектору Росії
21:45
Ексклюзив
Південна Корея
"Виклики, з якими стикаємося зараз на території Курської області, це майбутні виклики для Сеула": військовий експерт Селезньов
21:43
У Брянську заявили про удар ЗСУ: росЗМІ пишуть про атаку на хімічний завод
21:28
Зеленський анонсував призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. У Міноборони назвали кандидатів
21:26
міни Другої світової війни
Сили логістики ЗСУ заперечили інформацію про постачання неякісних мін військовим 151-ї бригади
21:13
У Європі створили новий формат для допомоги Україні: відбулося засідання міністрів оборони Е5
20:56
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Контакти Трампа з Путіним відкривають скриньку Пандори, - професор Айзенберг
20:45
Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
Прем’єр Гренландії Егеде заявив, що прагне зміцнити зв’язки зі США в галузі оборони та видобутку корисних копалин
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ отримали від Німеччини найсучасніший у світі зразок САУ. Колонка Сергія Згурця
20:31
Ексклюзив
Ціни на овочі, хліб, крупи будуть рости швидше, ніж на дороговартісні продукти, - економіст Пендзин про інфляцію в 2025 році
20:07
Джейк Салліван
"Питання людських ресурсів є важливим": у Білому домі відреагували на заяву Волца про зниження мобілізаційного віку в Україні
20:00
OPINION
Щоб вас "уважалі", пані Кадочникова, треба хоч трохи поважати країну
19:51
У Дії відновили 2 послуги після російської кібератаки
19:26
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц виступив проти фінансування допомоги Україні шляхом скорочення інших статей бюджету Німеччини
19:18
Герман Галущенко
У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV