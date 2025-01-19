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Для користувачів у США перестав працювати TikTok

Світлана Кравченко
19 січня, 2025 неділя
08:01
Світ TikTok

Увечері суботи, 18 січня, застосунок соцмережі TikTok припинив роботу у США. Це сталося менш ніж за дві години до того, як мав набути чинності закон про заборону платформи

Зміст

Про це пише Associated Press. 

Вже близько 22:50, за американським часом, застосунок зник із магазинів Apple і Google. 

Відтепер американські користувачі під час спроби відкрити застосунок бачать повідомлення від компанії: "У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok".

Натомість компанія припустила, що невдовзі відновить роботу.

"Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що він працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду", - йдеться у повідомленні.

Через блокування одного з найпопулярніших у світі застосунків доступ до нього втратили 170 мільйонів американців.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok, що стосується питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону, який призвів до заборони платформи у країні.

Теги:
Новини
Технології
США
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