Верховний суд США відхилив позов TikTok щодо свободи слова, що може призвести до заборони платформи

Про це повідомляє NBC News.

Суд підтримав закон, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance, власника TikTok, продажу своєї частки до неділі, 19 січня, за день до того, як новообраний президент Дональд Трамп має вступити на посаду. За умови, що продаж не відбудеться, існує перспектива заборони використання TikTok у країні.

У виданні зазначили, що Трамп, який раніше намагався заборонити TikTok, може спробувати знайти компроміс і зберегти доступ до платформи, тоді як адміністрація Байдена заявила, що не вживатиме заходів для забезпечення виконання закону.

Один з варіантів, який може запропонувати Трамп, - надати TikTok 90-денну відстрочку для пошуку американського покупця, пославшись на положення закону, спрямоване на примушення до продажу. Були спекуляції щодо потенційних покупців, але компанія ByteDance заявила, що не схвалить продаж.

TikTok, який почав діяти у США у 2018 році, став предметом закликів про захист свободи слова, згідно з Першою поправкою до Конституції. Проте адміністрація Байдена підкреслила, що закон спрямований на захист національної безпеки, а не порушення прав на свободу слова. Окружний апеляційний суд округу Колумбія вже підтвердив законність цього заходу.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Платформа TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки, якщо 19 січня Верховний суд вирішить його заборонити.

Згодом стало відомо, що гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу має намір відвідати інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.