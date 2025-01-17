Про це повідомляє Reuters.

Вирок був проголошений антикорупційним судом у Равалпінді. Як стверджують прокурори, Хан отримав земельні наділи в обмін на незаконні послуги, зокрема 60 акрів поблизу Ісламабада.

Експрем'єр знаходиться під вартою з серпня 2023 року.

"Обвинувачений Імран Ахмад Хан Ніазі визнаний винним у скоєнні злочину корупції та корупційних дій", - йдеться в рішенні суду.

Його дружина, Бушра Бібі, також була визнана винною у справі та засуджена до семи років ув'язнення. Спершу вона вийшла під заставу, але знову була затримана після оголошення вироку.

Партія Хана, "Пакистанська Техрік-е-Інсаф "(ПТІ), заявила, що оскаржить вирок у вищих судових установах.

У своєму дописі в соціальних мережах Хан назвав вирок "жартом" і закликав своїх прихильників не панікувати, підкресливши, що продовжить боротьбу проти влади.

"Я залишатимуся в тюремній камері стільки, скільки буде потрібно в боротьбі з цією диктатурою, - зазначив він. - Ми не будемо укладати жодних угод і будемо протистояти всім фальшивим справам".

Хто такий Імран Хан та які зв'язки має з Росією

Як пише BBC, Імран Хан, колишній прем'єр-міністр Пакистану, є фігурою, яка привернула увагу світової спільноти завдяки своїй політиці, що суперечила цінностям Пакистану.

Імран Хан, який перебував у владі з 2018 по 2022 рік, демонстрував прагнення до розвитку більш тісних зв'язків з Росією.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку вторгнення Росії в Україну, Імран Хан відвідав Москву, зустрівшись з президентом Володимиром Путіним. Цей візит викликав широку критику з боку Заходу, оскільки він відбувся на тлі зростаючої напруженості між Росією та Західними країнами.

Хан наголошував на важливості незалежної зовнішньої політики Пакистану і засудив санкції, що були введені проти Росії. Він стверджував, що Пакистан не має права втручатися в конфлікт між Росією та Україною і не повинен приєднуватися до тиску Заходу.

Після звільнення Імрана Хана з посади прем'єр-міністра у квітні 2022 року, новий уряд Пакистану під керівництвом Шехабаз Шаріфа змінив курс і зайняв більш прозахідну позицію.