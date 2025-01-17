Колишнього прем'єра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років ув'язнення у справі про земельну корупцію
У п'ятницю, 17 січня, пакистанський суд засудив колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана до 14 років ув'язнення у справі про земельну корупцію
Про це повідомляє Reuters.
Вирок був проголошений антикорупційним судом у Равалпінді. Як стверджують прокурори, Хан отримав земельні наділи в обмін на незаконні послуги, зокрема 60 акрів поблизу Ісламабада.
Експрем'єр знаходиться під вартою з серпня 2023 року.
"Обвинувачений Імран Ахмад Хан Ніазі визнаний винним у скоєнні злочину корупції та корупційних дій", - йдеться в рішенні суду.
Його дружина, Бушра Бібі, також була визнана винною у справі та засуджена до семи років ув'язнення. Спершу вона вийшла під заставу, але знову була затримана після оголошення вироку.
Партія Хана, "Пакистанська Техрік-е-Інсаф "(ПТІ), заявила, що оскаржить вирок у вищих судових установах.
У своєму дописі в соціальних мережах Хан назвав вирок "жартом" і закликав своїх прихильників не панікувати, підкресливши, що продовжить боротьбу проти влади.
"Я залишатимуся в тюремній камері стільки, скільки буде потрібно в боротьбі з цією диктатурою, - зазначив він. - Ми не будемо укладати жодних угод і будемо протистояти всім фальшивим справам".
Хто такий Імран Хан та які зв'язки має з Росією
Як пише BBC, Імран Хан, колишній прем'єр-міністр Пакистану, є фігурою, яка привернула увагу світової спільноти завдяки своїй політиці, що суперечила цінностям Пакистану.
Імран Хан, який перебував у владі з 2018 по 2022 рік, демонстрував прагнення до розвитку більш тісних зв'язків з Росією.
У лютому 2022 року, за кілька днів до початку вторгнення Росії в Україну, Імран Хан відвідав Москву, зустрівшись з президентом Володимиром Путіним. Цей візит викликав широку критику з боку Заходу, оскільки він відбувся на тлі зростаючої напруженості між Росією та Західними країнами.
Хан наголошував на важливості незалежної зовнішньої політики Пакистану і засудив санкції, що були введені проти Росії. Він стверджував, що Пакистан не має права втручатися в конфлікт між Росією та Україною і не повинен приєднуватися до тиску Заходу.
Після звільнення Імрана Хана з посади прем'єр-міністра у квітні 2022 року, новий уряд Пакистану під керівництвом Шехабаз Шаріфа змінив курс і зайняв більш прозахідну позицію.
- 30 січня 2024 року пакистанський суд засудив колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана та одного з його партійних заступників до 10 років ув'язнення кожного, визнавши їх винними у розголошенні державної таємниці.
- А наступного дня його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.
- У липні пакистанський суд скасував вирок Хана у справі про незаконний шлюб, звільнивши його від семирічного терміну.
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