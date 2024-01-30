Експрем'єра Пакистану Хана засудили до 10 років ув'язнення за розголошення держтаємниці

Про це повідомляє Associated Press.

У виданні зазначили, що вирок суду Пакистану викликав швидку критику з боку прихильників Хана, який був усунутий від влади шляхом вотуму недовіри в парламенті у квітні 2022 року і наразі відбуває трирічний термін ув'язнення у справі про хабарництво.

Вирок винесено напередодні парламентських виборів у Пакистані 8 лютого. Хану заборонено брати участь у виборах через його попередню судимість за кримінальні злочини.

Попри те, що його немає у виборчому бюлетені, Хан залишається потужною політичною силою завдяки своїм прихильникам на місцях та антиістеблішментській риториці. Він називає судові справи проти нього змовою, спрямованою на те, щоб відсунути його на другий план напередодні голосування.

Пакистанська комісія з прав людини заявила, що існує мало шансів на проведення вільних і чесних парламентських виборів наступного місяця через "фальсифікації перед голосуванням". Вона також висловила занепокоєння тим, що влада відкидає кандидатури Хана і високопоставлених діячів його партії.

У справі "Шифр" йдеться про те, що Хан розмахував конфіденційним документом - засекреченою телеграмою - на мітингу після того, як його усунули від влади. Документ не був оприлюднений ні урядом, ні адвокатами Хана, але, очевидно, був дипломатичним листуванням між пакистанським послом у Вашингтоні та міністерством закордонних справ в Ісламабаді.

Під час виступу Хан заявив, що цей документ є доказом того, що йому погрожували, і що його усунення було змовою США, яку нібито здійснили військові та уряд Пакистану. Вашингтон і пакистанські офіційні особи заперечили цю заяву.

Партія Хана закликала його прихильників зберігати мир і не вдаватися до насильства, доки рішення суду не буде оскаржене в законному порядку.

Під час судового процесу члени його партії побоювалися, що Хана можуть засудити до смертної кари за державну зраду. Однак Хан наполягає на своїй невинності і стверджує, що не розголошував точний зміст телеграми.

Політолог Мухаммад Алі сказав, що останній вирок був очікуваним, як для Хана, так і для його заступника. На його думку, ці двоє "дійсно завдали шкоди дипломатичним зв'язкам Пакистану зі Сполученими Штатами, а також поставили в незручне становище тодішнього посла Пакистану в США Асада Маджида".