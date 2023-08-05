У Пакистані експрем'єра засудили на 3 роки за корупцію
У суботу, 5 липня, суд у Пакистані визнав колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана винним у корупції. Його засудили до 3 років позбавлення волі
Зазначається, що судовий процес пов'язаний з розслідуванням, проведеним виборчою комісією, яка засудила Хана за незаконний продаж державних подарунків під час його перебування на посаді прем'єр-міністра в період з 2018 по 2022 рік.
За даними Geo news, Хана засудили до трьох років в'язниці зі штрафом у розмірі 100 тисяч рупій (близько 45 тисяч гривень).
Крім того, Імрана Хана позбавили права обіймати майбутні політичні посади.
- Нагадаємо, що 9 травня колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана заарештували біля Верховного суду в столиці країни Ісламабаді.
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