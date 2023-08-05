У Пакистані експрем'єра засудили на 3 роки за корупцію

Про це пише Geo news та CNN.

Зазначається, що судовий процес пов'язаний з розслідуванням, проведеним виборчою комісією, яка засудила Хана за незаконний продаж державних подарунків під час його перебування на посаді прем'єр-міністра в період з 2018 по 2022 рік.

За даними Geo news, Хана засудили до трьох років в'язниці зі штрафом у розмірі 100 тисяч рупій (близько 45 тисяч гривень).

Крім того, Імрана Хана позбавили права обіймати майбутні політичні посади.