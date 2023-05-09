У Пакистані затримали колишнього прем'єр-міністра

Про це інформує BBC.

Хан виступав перед судом за звинуваченнями у корупції. На його думку, вони є політично вмотивованими. Експрем'єра затримали воєнізовані сили країни після того, як він увійшов до будівлі суду. Вони вигнали його звідти та заарештували.

Так проти Хана було порушено десятки справ після його усунення від влади у квітні 2022 року. Відтоді він почав агітувати за дострокові вибори. Також сили безпеки країни вже декілька разів намагалися затримати його в його резиденції в Лахорі, але були заблоковані прихильниками колишнього прем'єра.

Крім того, у листопаді минулого року Хан пережив збройний напад на його колону під час проведення маршу протесту.

У понеділок, 8 травня, військові застерегли експрем'єр-міністра від "безпідставних звинувачень". Раніше він звинуватив старшого офіцера у змові з метою його вбивства.