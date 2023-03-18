Про це повідомляє видання Independent.

Стало відомо, що у суботу правоохоронці намагалися зайти до будинку Хана у Лахорі, перед яким група людей спорудила барикади. За словами поліцейських, прихильники Хана з кийками намагалися чинити опір, кидали каміння та запальні шашки.

Крім того, невідомий відкрив вогонь з даху будинку. При цьому ніхто не постраждав. Поліцейські застосували сльозогінний газ і затримали 30 прибічників колишнього глави уряду.

Також зазначається, що правоохоронці виявили у резиденції маски, пляшки з бензином, залізні прути та кийки.

Очікується, що 70-річний Хан у суботу постане перед судом Ісламабада. Напередодні суд призупинив ордер на його арешт, давши експрем'єр-міністру відстрочку для поїздки в Ісламабад і пред’явлення йому обвинувачень у справі про хабарництво.