У Пакистані поліція затримала 30 людей під час штурму будинку експрем’єра
Пакистанські поліцейські під час штурму резиденції колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана затримали 30 людей
Про це повідомляє видання Independent.
Стало відомо, що у суботу правоохоронці намагалися зайти до будинку Хана у Лахорі, перед яким група людей спорудила барикади. За словами поліцейських, прихильники Хана з кийками намагалися чинити опір, кидали каміння та запальні шашки.
Крім того, невідомий відкрив вогонь з даху будинку. При цьому ніхто не постраждав. Поліцейські застосували сльозогінний газ і затримали 30 прибічників колишнього глави уряду.
Також зазначається, що правоохоронці виявили у резиденції маски, пляшки з бензином, залізні прути та кийки.
Очікується, що 70-річний Хан у суботу постане перед судом Ісламабада. Напередодні суд призупинив ордер на його арешт, давши експрем'єр-міністру відстрочку для поїздки в Ісламабад і пред’явлення йому обвинувачень у справі про хабарництво.
- У п'ятницю 17 лютого ісламісти увірвалися до поліцейської дільниці в місті Карачі на півдні Пакистану: бойовики влаштували серію вибухів та вбили двох людей.
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