Ісламісти в Пакистані штурмували поліцейську дільницю: лунали вибухи, є загиблі

Про це повідомили в Reuters.

Як повідомили представники уряду, 17 лютого в пакистанському місті Карачі ісламісти провели штурм поліцейської дільниці: пролунала серія гучних вибухів, двоє людей убиті й ще 11 отримали поранення. Сили безпеки відбили будівлю через кілька годин і вбили трьох бойовиків. Правоохоронці та вибухотехніки увійшли в будівлю для перевірки безпекової ситуації.

Пакистанський Талібан (Tehreek-e-Taliban Pakistan) взяв на себе відповідальність за напад у повідомленні, надісланому їхнім речником журналістам.

"Ісламістська ТТП, окрема від талібів, що правлять у сусідньому Афганістані, нещодавно збільшила кількість нападів на поліцію на північному заході Пакистану в межах своєї кампанії проти уряду в Ісламабаді", - ствердили журналісти.