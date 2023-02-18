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Головна Світ Ісламісти в Пакистані штурмували поліцейську дільницю: лунали вибухи, є загиблі

Ісламісти в Пакистані штурмували поліцейську дільницю: лунали вибухи, є загиблі

18 лютого, 2023 субота
07:25
Світ

У п'ятницю 17 лютого ісламісти увірвалися до поліцейської дільниці в місті Карачі на півдні Пакистану: бойовики влаштували серію вибухів та вбили двох людей

Про це повідомили в Reuters.

Як повідомили представники уряду, 17 лютого в пакистанському місті Карачі ісламісти провели штурм поліцейської дільниці: пролунала серія гучних вибухів, двоє людей убиті й ще 11 отримали поранення. Сили безпеки відбили будівлю через кілька годин і вбили трьох бойовиків. Правоохоронці та вибухотехніки увійшли в будівлю для перевірки безпекової ситуації.

Пакистанський Талібан (Tehreek-e-Taliban Pakistan) взяв на себе відповідальність за напад у повідомленні, надісланому їхнім речником журналістам.

"Ісламістська ТТП, окрема від талібів, що правлять у сусідньому Афганістані, нещодавно збільшила кількість нападів на поліцію на північному заході Пакистану в межах своєї кампанії проти уряду в Ісламабаді", - ствердили журналісти.

  • Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на дані ООН поінформували, що новим лідером Аль-Каїди став Сейф аль-Адель, колишній єгипетський офіцер спецсил та високопоставлений член терористичного угруповання: за його голову обіцяють $10 млн.
Пакистан
ісламісти
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