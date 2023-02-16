В Аль-Каїди з'явився новий лідер, ним став колишній єгипетський спецпризначенець, - ООН
Новим лідером Аль-Каїди став Сейф аль-Адель, колишній єгипетський офіцер спецназу та високопоставлений член терористичного угруповання: за його "голову" обіцяють $10 млн
Про це пише Reuters із посиланням на дані ООН.
Згідно з новим звітом ООН про діяльність Аль-Каїди, новим лідером терористичного угруповання став його високопоставлений член Сейф аль-Адель, який також є колишнім єгипетським офіцером спецназу.
За голову Сейфа-аль-Аделя призначили винагороду в 10 мільйонів доларів США.
Однак офіційно бойовики не визнали призначення нового лідера після ліквідації Аймана аз-Завахірі. Одночасно у звіті Організації Об’єднаних Націй про оцінку ризиків від групи говориться: "Під час обговорень у листопаді та грудні багато держав-членів висловили думку, що Сейф аль-Адель вже працює як де фактичний і беззаперечний лідер групи".
Експерти з вивчення діяльності Аль-Каїди стверджують, що смерть Завахірі посилила тиск на терористів, аби група вона вибрала стратегічного лідера, який міг би ретельно планувати смертоності операції та керувати мережею джихадистів.
"На відміну від свого вбитого попередника, який підтримував свою популярність, транслюючи на весь світ палкі відео із погрозами США, експерти стверджують, що Адель планує напади із тіні, допомагаючи перетворити Аль-Каїду на найбільш смертоносне угрупування бойовиків у світі", - мовиться в тексті Reuters.
- Нагадаємо, 2 серпня 2022 року США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі: 71-річного аз-Завахірі вбили вранці, коли вийшов на балкон будинку в центрі Кабула, в якому жив.
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