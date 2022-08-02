США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" Аз-Завахірі. Байден виступить зі зверненням, - AP
США минулими вихідними провели успішну операцію проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, жертв серед цивільних осіб немає
Про це повідомив представник вашингтонської адміністрації високого рангу, інформує Associated Press.
Аз-Завахірі, головний лідер Аль-Каїди, був убитий США на вихідних в Афганістані. Президент Джо Байден має розповісти про операцію в ніч на понеділок з Білого дому у Вашингтоні.
Аз-Завахірі був убитий під час удару безпілотника, але адміністрація відкладала оприлюднення інформації, поки його смерть не буде підтверджена.
Офіційні особи Білого дому відмовилися підтвердити, що Аз-Завахірі вбито, але відзначили в заяві, що "Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед мирного населення немає".
Байден планує виступати з балкона Блакитної кімнати Білого дому, оскільки він залишається в ізоляції в резиденції, поки у нього позитивні тести на COVID-19.
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