BBC оприлюднило подробиці вбивства ватажка "Аль-Каїди" в Афганістані
Лідера терористичної організації "Аль-Каїда" 71-річного Аймана аз-Завахірі вбили вранці, коли вийшов на балкон будинку в центрі Кабула, в якому жив
Про це повідомляє BBC Україна.
Дві американські ракети потрапили точно в ціль. Зробити це вдалося завдяки ретельному вивченню звичок Завахірі та особливого типу ракети – Hellfire, запущеної з дрона.
Ця високоточна ракета класу "повітря-земля" стала частиною американських контртерористичних операцій за кордоном. Її можна запускати з гелікоптерів, літаків, наземних установок та кораблів чи безпілотника.
"Під час запуску ракети з безпілотника оператор у кімнаті управління бачить ціль у режимі реального часу. Використовуючи приціл на екрані, оператор може "зафіксувати" ціль і направити лазер. Після запуску ракета слідує за лазерним променем, поки не потрапить у ціль", — сказано в статті.
Крім того, передбачають, хоча це не підтверджено, що для удару по Завахірі США використовували маловідому версію Hellfire - R9X, яка не несе вибухівки, а натомість розкриває шість лез, що вражають кінетичною енергією самого снаряда.
Офіційні особи США розповіли, що ретельно вивчили спосіб життя Завахірі в його будинку, зокрема його звичку виходити на балкон.
"Потрібна майже стовідсоткова впевненість, що це саме та людина, і удар не повинен призвести до супутніх жертв чи ушкоджень. Для цього потрібний терпець", - розповів ексчиновник ЦРУ Марк Полімеропулос.
Він додав, що для удару по Завахірі американським розвідникам став у пригоді досвід у відстеженні членів "Аль-Каїди" та інших терористичних лідерів.
- 2 серпня США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі.
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