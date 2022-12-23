У столиці Пакистану вперше за вісім років підірвався терорист-смертник

Про це повідомив Bloomberg із посиланням на поліцію Ісламабада.

Вперше за 8 років у столиці Пакистану підірвався терорист-смертник та його поплічник. Це сталося, коли поліція намагалася перевірити їхній автомобіль. Зазначається, що терорист загинув, убивши також правоохоронця. Ще п'ятеро людей отримали поранення.

Заступник генерального інспектора поліції Ісламабаду Сохайл Зафар Чатта повідомив журналістам, що нападника в автомобілі супроводжувала жінка. Відповідальність за вибух взяло на себе бойове угруповання Tehreek-e-Taliban Pakistan, пов'язане з афганським Талібаном.

За даними Пакистанського інституту дослідження конфліктів і безпеки в Ісламабаді, насильство з боку бойовиків зросло на 24% за перші одинадцять місяців цього року. Статистику за 2022 рік порівняли з тим самим періодом 2021-го.

У Bloomberg нагадують, що ТТП, або пакистанський Талібан, убив понад 70 000 людей за останні кілька десятиліть. Також він організував деякі з найгірших терористичних атак Пакистану, включно з нападом на військову школу в Пешаварі в 2014 році.

Нагадаємо, 16 травня 2022 ще один смертник влаштував теракт на північному заході Пакистану. Внаслідок цього загинули троє працівників служби безпеки та троє дітей віком від 4 до 11 років.

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