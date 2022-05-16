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Головна Світ У Пакистані смертник влаштував теракт, загинуло 6 людей

У Пакистані смертник влаштував теракт, загинуло 6 людей

16 травня, 2022 понедiлок
07:52
Світ Хайбер-Пахтунхва, Пакситан

У Пакистані через вибух, який влаштував терорист-смертник, загинули 6 людей, серед них 3 дітей

Про це повідомляє видання Сіньхуа.

За словами пакистанських військових, через вибух на північному заході Пакистану загинули троє працівників служби безпеки та троє дітей віком від 4 до 11 років.

Наразі спецслужби розслідують напад, щоб ідентифікувати терориста-смертника та відстежити його кураторів і посередників.

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терористи
Пакистан
терорист-смертник
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