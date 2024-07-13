Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя сесійного суду прийняв апеляцію Хана, що оскаржувала вирок йому та його дружині Бушрі Бібі, засудженим за порушення ісламського закону, який вимагає від розлучених жінок періоду очікування перед повторним шлюбом.

"Вирок скасовується, і його звільняють, якщо він не перебуває в розшуку за будь-якою іншою справою", - заявив Салман Сафдар, адвокат Хана.

Як стверджують у виданні, це рішення є значним полегшенням для Хана, три інші судимості якого були призупинені судами. 71-річний політик перебуває у в'язниці з серпня.

Хто такий Імран Хан та які зв'язки має з Росією

Як пише BBC, Імран Хан, колишній прем'єр-міністр Пакистану, є фігурою, яка привернула увагу світової спільноти завдяки своїй політиці, що суперечила цінностям Пакистану.

Імран Хан, який перебував у владі з 2018 по 2022 рік, демонстрував прагнення до розвитку більш тісних зв'язків з Росією.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку вторгнення Росії в Україну, Імран Хан відвідав Москву, зустрівшись з президентом Володимиром Путіним. Цей візит викликав широку критику з боку Заходу, оскільки він відбувся на тлі зростаючої напруженості між Росією та Західними країнами.

Хан наголошував на важливості незалежної зовнішньої політики Пакистану і засудив санкції, що були введені проти Росії. Він стверджував, що Пакистан не має права втручатися в конфлікт між Росією та Україною і не повинен приєднуватися до тиску Заходу.

Після звільнення Імрана Хана з посади прем'єр-міністра у квітні 2022 року, новий уряд Пакистану під керівництвом Шехабаз Шаріфа змінив курс і зайняв більш прозахідну позицію.