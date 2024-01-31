Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення

Про це пише CNN.

Пакистанський суд визнав політика та його дружину Бушру Бібі винними у справі, пов'язаній з незаконним продажем державних подарунків під час його перебування на посаді прем'єр-міністра з 2018 по 2022 рік. Його засудили до 14 років ув'язнення та заборонили обіймати державні посади впродовж 10 років.

Днем раніше Хан був засуджений до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці. Йому дозволять відбувати обидва покарання одночасно.

Водночас колишній прем'єр стверджує, що звинувачення проти нього є політично мотивованими. Влада Пакистану це заперечує.