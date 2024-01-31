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Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення

31 січня, 2024 середа
10:03
Світ Імран Хан

Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції: днем раніше його засудили до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці

Про це пише CNN

Пакистанський суд визнав політика та його дружину Бушру Бібі винними у справі, пов'язаній з незаконним продажем державних подарунків під час його перебування на посаді прем'єр-міністра з 2018 по 2022 рік. Його засудили до 14 років ув'язнення та заборонили обіймати державні посади впродовж 10 років. 

Днем раніше Хан був засуджений до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці. Йому дозволять відбувати обидва покарання одночасно.

Водночас колишній прем'єр стверджує, що звинувачення проти нього є політично мотивованими. Влада Пакистану це заперечує.

  • 30 січня пакистанський суд засудив колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана та одного з його партійних заступників до 10 років ув'язнення кожного, визнавши їх винними у розголошенні державної таємниці
Теги:
Кримінал
Пакистан
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