Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ

Про це інформує Reuters.

Наголошується, що Вашингтон уперше запровадив санкції проти танкерів ще до того, як вони вийшли в море, коли мова не йде про перевезення санкційних вантажів.

Загалом Штати оголосили обмеження щодо 183 танкерів, з них 6 будуються на заводі "Зірка": "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" та три неназвані судна - "Зірка 131080", "Зірка 131060" і "Зірка 131040".

Зазначено, що покупцем суден "Олександр Беггров" та "Олексій Боголюбов" є компанія РФ "Совкомфлот", коли судноплавний підрозділ Роснафти придбав інші чотири. Підкреслюється, що обидва покупці також є підсанкційними.

"Санкції, введені минулого тижня, спричинили сплеск ціни на нафту та зростання вартості танкерного судноплавства, оскільки адміністрація Байдена, що йде у відставку, вжила заходів, щоб завдати шкоди експорту нафти Росії та перешкодити спробам Москви побудувати власний флот", - наголошує Reuters.

За словами співрозмовника інформаційного агентства, який бере участь у торгівлі російською нафтою, такі санкції можуть ускладнити Москві виправдання витрат на добудову танкерів.

За результатами дослідження Reuters, РФ також зіткнеться з нестачею танкерів для експорту нафти після санкцій, адже понад 60% перерахованих нафтових суден увійшли в російські порти протягом останніх двох місяців.