Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
Сполучені Штати Америки в межах оголошених 10 січня санкцій проти РФ вперше запровадили обмеження проти 6 російських нафтових танкерів, які ще будуються
Про це інформує Reuters.
Наголошується, що Вашингтон уперше запровадив санкції проти танкерів ще до того, як вони вийшли в море, коли мова не йде про перевезення санкційних вантажів.
Загалом Штати оголосили обмеження щодо 183 танкерів, з них 6 будуються на заводі "Зірка": "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" та три неназвані судна - "Зірка 131080", "Зірка 131060" і "Зірка 131040".
Зазначено, що покупцем суден "Олександр Беггров" та "Олексій Боголюбов" є компанія РФ "Совкомфлот", коли судноплавний підрозділ Роснафти придбав інші чотири. Підкреслюється, що обидва покупці також є підсанкційними.
"Санкції, введені минулого тижня, спричинили сплеск ціни на нафту та зростання вартості танкерного судноплавства, оскільки адміністрація Байдена, що йде у відставку, вжила заходів, щоб завдати шкоди експорту нафти Росії та перешкодити спробам Москви побудувати власний флот", - наголошує Reuters.
За словами співрозмовника інформаційного агентства, який бере участь у торгівлі російською нафтою, такі санкції можуть ускладнити Москві виправдання витрат на добудову танкерів.
За результатами дослідження Reuters, РФ також зіткнеться з нестачею танкерів для експорту нафти після санкцій, адже понад 60% перерахованих нафтових суден увійшли в російські порти протягом останніх двох місяців.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.28Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе