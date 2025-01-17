"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що в київському хостелі Hostel Vshokoladi йому й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні, аргументуючи це тим, що "військові небезпечні"
Про це речник розповів у facebook.
"Військові небезпечні", - каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють", - зазначив Плетенчук.
За його словами, на прохання надати телефон керівника хостелу йому та офіцерам відмовили.
"Це особиста позиція чи власників, цікаво? На жаль досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР - це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати", - написав речник.
- Нещодавно в Оболонському районі Києва в ресторані Noice відмовились обслуговувати українського військовослужбовця. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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