"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва

Про це речник розповів у facebook.

"Військові небезпечні", - каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють", - зазначив Плетенчук.

За його словами, на прохання надати телефон керівника хостелу йому та офіцерам відмовили.

"Це особиста позиція чи власників, цікаво? На жаль досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР - це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати", - написав речник.