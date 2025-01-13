У ресторані Києва відмовили обслуговувати військового: правоохоронці почали кримінальне провадження

Про це повідомляє OBOZ.UA.

За словами військового, 12 січня о 21:30 він зайшов до ресторану випити кави, проте на вході його зупинила охорона, яка повідомила, що власник закладу забороняє пускати військових.

Військовий заявив, що на місце події приїжджали правоохоронці, які з‘ясували, що він тверезий і не вчиняє ніяких правопорушень, та після цього поїхали.

"Керівництво ресторану в особі директора Руслана, менеджера Інни та співвласника громадянина Туреччини Айхана Оздеміра проявили зневагу до військових", - каже він.

Головне управління Національної поліції у Києві підтвердило, що у ресторані відмовили обслуговувати військового.

"Відео з зазначеного приводу у подальшому було поширене в соціальних мережах. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини", - йдеться у дописі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.